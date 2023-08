Aumento delle Temperature, Torna il Caldo Intenso

Le temperature, sinora caratterizzate da una variabilità insolita per la stagione, si preparano a compiere un graduale salto verso l'alto, preludio ad un caldo intenso che farà la sua apparizione proprio in concomitanza con l'arrivo di Ferragosto. Attualmente, l'eredità delle fresche correnti settentrionali ha fatto sentire la sua presenza, con minime all'alba che si sono mantenute piuttosto basse e al di sotto delle medie stagionali, in particolare al Centro e al Nord del Paese. Nel cuore dell'Astigiano, le temperature sono scese addirittura al di sotto dei 10°C, una cifra toccata anche nelle pianure Padane e nelle valli centrali. Rilevante è stata la minima di -9°C registrata presso la stazione meteo del Plateau Rosa, situata a 3488 metri di altitudine.

Tuttavia, nei prossimi giorni, fino a venerdì, non ci si aspettano sbalzi termici significativi. Si prevede un modesto aumento termico, con le massime e le minime che torneranno a livelli mediamente attesi. Sarà solo nel corso del fine settimana che il calore comincerà a farsi più intenso, e la giornata di domenica 13 agosto promette di essere particolarmente torrida. Ancora più accentuato sarà il rialzo termico in occasione di Ferragosto.

Analizzando più nel dettaglio le temperature giornaliere previste, possiamo osservare quanto segue: