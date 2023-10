Avvicinandosi l'autunno, una nuova perturbazione atlantica porta previsioni di pioggia entro mercole

Al Sud: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da piogge e rovesci nelle regioni peninsulari, con maggiore intensità sulle coste dell'alta Calabria tirrenica e del Salento. Nel corso del pomeriggio, queste precipitazioni si attenueranno, iniziando dalla Campania e dall'alta Puglia. In Sicilia, ci saranno nubi sul versante settentrionale, ma si diraderanno nel corso della giornata, lasciando spazio a maggiori schiarite. In Sardegna, si osserveranno nubi e qualche pioggia nella zona nordorientale, ma queste condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Le temperature subiranno piccole variazioni, in leggero calo nel Sud peninsulare, in lieve aumento in Sardegna e stazionarie altrove.