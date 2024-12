Bilancio Abruzzo 2025: Critiche, Ritardi e Settori in Crisi, la Denuncia del PD

Paolucci, capogruppo PD, punta il dito contro ritardi, scelte discutibili e deficit crescenti nei settori chiave della sanità e dei trasporti regionali.

Nel dibattito sul Bilancio di previsione 2025 in Abruzzo, si sollevano forti critiche da parte di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico. L'esponente dell'opposizione ha espresso preoccupazione per i ritardi nell'approvazione del documento, definendoli il risultato di una gestione approssimativa e di scelte politiche poco lungimiranti che stanno pesando gravemente sul territorio.

Critiche alla tempistica e alle scelte politiche

Secondo Paolucci, il processo di approvazione del bilancio continua a essere afflitto da ritardi cronici e problemi di gestione. "Il documento arriva in Aula senza una visione strategica, riflettendo scelte di spartizione delle risorse più che piani concreti per affrontare le urgenze della Regione," ha dichiarato il consigliere. Ha inoltre evidenziato come molte modifiche al bilancio siano frutto di correzioni tardive, che spesso aggravano l'operatività degli enti locali e delle istituzioni.

Sanità in affanno

Uno dei punti più critici sollevati riguarda il deficit sanitario, che secondo Paolucci ha raggiunto livelli preoccupanti. La carenza di risorse sta compromettendo la qualità dei servizi essenziali, con ospedali sotto pressione e tempi di attesa in aumento per molte prestazioni. "Non è accettabile che la sanità regionale continui a essere sottofinanziata, soprattutto in un momento in cui le esigenze dei cittadini crescono," ha affermato.

Trasporti e infrastrutture dimenticate

Il capogruppo PD ha anche puntato il dito contro la mancanza di investimenti nei settori dei trasporti e delle infrastrutture. Paolucci ha citato i ritardi nei progetti di ammodernamento delle principali arterie stradali e ferroviarie, denunciando la scarsa attenzione verso le aree interne, che continuano a essere penalizzate.

Una richiesta di trasparenza

Paolucci ha concluso il suo intervento chiedendo maggiore trasparenza e un cambio di passo nella gestione del bilancio regionale. "I cittadini meritano risposte concrete e una pianificazione che metta al centro le loro esigenze. Continuare a posticipare decisioni cruciali non farà che peggiorare la situazione," ha dichiarato.

Con il bilancio ancora in discussione, le parole del capogruppo PD gettano luce su alcune delle sfide più rilevanti per la Regione Abruzzo, chiamata a trovare soluzioni rapide ed efficaci per sanare i problemi strutturali e garantire un futuro sostenibile ai suoi cittadini.