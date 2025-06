Bimba di 9 anni colpita da pietra sul Gran Sasso: soccorsa in elicottero

Una bambina di 9 anni è stata colpita alla testa da una pietra durante un'escursione sul Gran Sasso, soccorsa in elicottero e ricoverata in ospedale.

Una bambina di 9 anni, originaria dell'Emilia Romagna, è rimasta ferita durante un'escursione sul Gran Sasso, nel territorio del comune di Pietracamela, provincia di Teramo. L'incidente è avvenuto lungo la Via Normale, il sentiero che conduce al Corno Grande, la vetta più alta dell'Appennino.

Secondo quanto riportato dai familiari, la piccola è stata colpita alla testa da una pietra staccatasi dalla parete rocciosa mentre percorreva il sentiero con i genitori e un gruppo di amici. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, con a bordo personale medico e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico. I soccorritori hanno raggiunto la zona dell'incidente utilizzando il verricello, prestando le prime cure alla bambina e trasportandola d'urgenza all'ospedale dell'Aquila.

All'ospedale, la bambina è stata sottoposta a esami diagnostici che hanno evidenziato un trauma cranico di lieve entità. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sono state riscontrate complicazioni. La piccola è stata tenuta in osservazione al pronto soccorso pediatrico e potrebbe essere dimessa nelle prossime ore, salvo ulteriori accertamenti.