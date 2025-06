Bisegna Scossa: L'Incredibile Ballottaggio che Ha Incoronato il Nuovo Sindaco!

Un duello elettorale senza precedenti ha tenuto col fiato sospeso la piccola comunità di Bisegna, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, culminato in una vittoria sofferta ma netta per il neo-sindaco Donato Buccini, dopo un primo turno mozzafiato conclusosi in perfetta parità.

La politica locale di Bisegna, un borgo che conta appena 216 abitanti, ha vissuto un momento storico e quasi surreale. Al primo turno delle elezioni amministrative, i due principali contendenti, Donato Buccini e Maurizio Antonio Mario Conte, avevano incredibilmente ottenuto lo stesso identico numero di preferenze: 83 voti ciascuno, pari al 49,70% delle schede valide. Un epilogo che ha reso necessario il ballottaggio dell'8 e 9 giugno, richiamando nuovamente alle urne i cittadini per dirimere una contesa elettorale così eccezionale.

L'attesa per il secondo turno era palpabile, con la comunità divisa e l'attenzione mediatica focalizzata su questo singolare caso abruzzese. Il confronto finale è stato intenso, ma alla fine, il verdetto delle urne è stato chiaro: Donato Buccini ha trionfato, conquistando la poltrona di primo cittadino con 90 voti, superando il suo avversario Maurizio Conte, che ha ottenuto 81 preferenze. Un distacco di 9 voti che ha siglato la vittoria di Buccini, consegnandogli la fascia di sindaco.

Subito dopo l'esito finale, un gesto di distensione e fair play ha contraddistinto i due candidati, con un abbraccio che ha simboleggiato il rispetto reciproco, prima che la festa per il vincitore Donato Buccini potesse scoppiare, segnando un nuovo capitolo per l'amministrazione del piccolo comune aquilano.