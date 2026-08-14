Borrello, precipita durante l’escursione: muore a 55 anni, proclamato lutto cittadino domenica

Giuseppe Palmieri, dipendente comunale e padre di tre figli, è morto nella Riserva delle Cascate del Verde dopo una caduta di circa dieci metri fatale.

Tragedia nella Riserva naturale regionale delle Cascate del Verde, a Borrello, nel Chietino. Giuseppe Palmieri, 55 anni, dipendente del Comune e padre di tre figli, ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 13 agosto dopo essere precipitato per circa dieci metri mentre percorreva uno dei sentieri dell’area protetta.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nella riserva insieme a un amico. A un certo punto i due si sarebbero separati durante il percorso. Non vedendolo rientrare, l’amico ha dato l’allarme, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Casoli, i Carabinieri di Lanciano, il personale sanitario e l’elisoccorso. I soccorritori sono riusciti a raggiungere Palmieri, ma i traumi riportati nella caduta si sono rivelati fatali. Il corpo è stato successivamente recuperato utilizzando il verricello dell’elicottero.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Borrello, dove Palmieri era conosciuto anche per il suo lavoro all’interno dell’amministrazione comunale. Il sindaco Armando Di Luca ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domenica 16 agosto, in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

L’incidente è avvenuto in una delle aree naturalistiche più conosciute dell’Abruzzo. La Riserva delle Cascate del Verde si estende interamente nel territorio di Borrello per circa 287 ettari, tra boschi, pareti rocciose e sentieri, e ospita le cascate naturali considerate tra le più alte dell’Appennino.

La giornata del 16 agosto sarà quindi segnata dal lutto per una comunità chiamata a salutare un proprio concittadino, morto a soli 55 anni durante quella che doveva essere una normale escursione nella natura.