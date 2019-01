Brusco calo delle temperature, da mercoledì torna il freddo artico

Quella che si prospetta a breve non sarà un'irruzione di aria polare come quella che ci ha accompagnato nella prima settimana di gennaio, tuttavia il calo termico sarà sensibile soprattutto rispetto a questi primi due giorni della nuova settimana che sono stati caratterizzati da clima generalmente più mite sull'Italia e le nevicate potranno cadere fino a quote molto basse.

Il fronte freddo vero e proprio si addosserà alle Alpi in giornata e nella notte tra martedì e mercoledì comincerà ad entrare sul Mediterraneo formando un minimo di bassa pressione la cui evoluzione verso est richiamerà correnti ancor più fredde dall'area balcanica.

I clou dell'irruzione si avrà nella giornata dell'11 gennaio.

Mercoledì: Correnti fredde cominciano ad entrare sull'Italia, in parte da nordovest interessando la Sardegna, in parte da nordest interessando più direttamente le regioni settentrionali e il medio Adriatico compreso Molise, Gargano e Campania. Le temperature diminuiranno su questi settori mentre all'estremo Sud avremo ancora clima tutto sommato normale. Le città più fredde saranno Venezia, Bologna, Ancona e Pescara con massime non oltre i 7°, quelle più miti Genova e Reggio Calabria con 14°.

Giovedì: Correnti da nordest con venti tesi si affermano sull'Italia risucchiando aria ancor più fredda dal Balcani. Ulteriore calo termico da nord a sud seppur non di molto rispetto al mercoledì. Temperature massime generalmente a una cifra sui settori peninsulari eccetto che localmente al Nord dove potranno raggiungere i 10-11° a Torino, Milano e Genova. Temperature a due cifre anche sulle Isole Maggiori con 10° a Cagliari, 11° a Palermo, Catania e Reggio Calabria. Il contesto sarà comunque generalmente freddo con gelate diffuse al primo mattino sulle pianure del Nord.

Venerdì: Come dicevamo in apertura sarà la giornata più fredda con massime a una cifra pressoché ovunque sui settori peninsulari eccetto che su Reggio Calabria dove si potranno raggiungere gli 11°. Per il resto freddo, in particolare lungo l'Adriatico, proprio qui troveremo i valori più bassi con 5° a Pescara, 6° ad Ancona, Bologna e Venezia. Freddo anche sulle tirreniche con massime non oltre gli 8° a Genova, Roma, Napoli. Le più miti assieme a Reggio Calabria anche Palermo, Catania e Cagliari con 11°.

Attenzione alle gelate diffuse che interesseranno il centro nord nelle prime ore del mattino.



Giorni successivi: Le temperature sono previste in aumento nel corso del weekend a causa della formazione di un nuovo vortice di bassa pressione che porterà condizioni di maltempo al Centro Sud (da confermare).