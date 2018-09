Brusco calo termico, giù 10 gradi, fronte freddo investe la penisola

Un fronte freddo sta attraversando i settori adriatici del Paese, provocando un repentino calo termico.

Venti tesi dai quadranti settentrionali spireranno fino a metà settimana e il clima sarà frizzante, specie tra martedì e mercoledì.

Nelle prossime ore la diminuzione delle temperature riguarderà soprattutto Triveneto e Medio Adriatico, con particolare riferimento a Romagna e Marche, dove non si supereranno i 20/22°C durante il giorno.

Da martedì si registrerà un calo anche di 8/10 gradi su alcuni settori, con le temperature diurne che rimarranno comprese tra 19 e 22°C su tutto il Nord e sui versanti adriatici.

Valori attorno ai 23/26°C sul resto del Paese.

In montagna le minime scenderanno sensibilmente (giungerà l'isoterma di 0°C a 850hPa sulle Alpi orientali), tanto che tra martedì e mercoledì si potranno registrare valori anche sotto lo zero su località come Livigno, Sestriere, Madonna di Campiglio, Canazei, Arabba, ma anche più in basso sul Nordest, come a Tarvisio, Sappada e Asiago.

Su pianure e vallate del Centronord mercoledì mattina si scenderà localmente anche sotto i 10°C! Da metà settimana tuttavia l'alta pressione tornerà a rimontare da ovest, determinando un veloce rialzo termico a partire dalle alte quote.