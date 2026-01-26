Cade dal cestello dopo l’urto al camion: operaio gravissimo, corsa in ospedale

Incidente sul lavoro nel Cargopier di Osimo: un mezzo urta il camion con il cestello, operaio precipita su un’auto e viene ricoverato in codice rosso a Torrette

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi a Osimo, dove un operaio di 61 anni, originario dell’Abruzzo, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro. L’uomo è caduto dal cestello elevatore sul quale stava operando ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Torrette.

L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 all’interno dell’area Cargopier, in provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore, dipendente di una ditta specializzata in impianti di illuminazione, si trovava a diversi metri di altezza per effettuare un intervento tecnico. Il camion che sosteneva il cestello sarebbe stato urtato da un altro mezzo in transito, causando uno spostamento improvviso della piattaforma.

L’impatto ha provocato la caduta dell’operaio, che è precipitato sopra un’autovettura parcheggiata. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori del 118, che hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale con il massimo livello di priorità.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una volante della polizia di Osimo, incaricata di effettuare i rilievi e di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste per i lavori in quota.