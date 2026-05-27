Caldo al massimo, poi temporali: ecco dove cambierà il meteo entro venerdì

L’anticiclone resta protagonista sull’Italia, ma infiltrazioni più fresche porteranno rovesci su Alpi, Pianura Padana e Appennino, con temperature in graduale calo da giovedì a venerdì.

L’anticiclone ha raggiunto il suo momento più intenso sull’Italia, garantendo una fase di tempo in prevalenza stabile e temperature dal sapore pienamente estivo. La struttura di alta pressione, con i suoi massimi posizionati tra Europa centrale e Europa occidentale, continua a favorire cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, ma il quadro è destinato a cambiare gradualmente già dalle prossime ore.

Nella giornata di mercoledì il caldo toccherà probabilmente il picco, soprattutto al Nord, dove in Pianura Padana si potranno raggiungere valori superiori ai 36 gradi, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Si tratterà di una giornata ancora molto calda anche al Centro e su parte del Sud, con condizioni generalmente soleggiate e afa in aumento nelle aree interne e nelle zone urbane.

Non mancheranno però i primi segnali di instabilità. Correnti più fresche in discesa dal Nord Europa riusciranno a infiltrarsi nel campo anticiclonico, favorendo nel pomeriggio la formazione di rovesci e temporali sulle Alpi orientali. In serata i fenomeni potranno scivolare verso le pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia, localmente con intensità sostenuta, raffiche di vento e possibili grandinate. Temporali più isolati potranno interessare anche le Alpi occidentali e le aree interne dell’estremo Sud, in particolare tra Calabria e Basilicata.

Durante la notte tra mercoledì e giovedì, l’instabilità potrà raggiungere anche le zone interne di Toscana, Marche e Umbria, prima di attenuarsi. Giovedì l’alta pressione mostrerà un indebolimento più evidente: dopo una mattinata ancora in gran parte soleggiata, dal pomeriggio nuovi temporali sono attesi sulle Alpi centro-orientali, con possibili sconfinamenti serali verso la Val Padana, soprattutto tra ovest Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia occidentale.

Rovesci pomeridiani potranno svilupparsi anche lungo la dorsale appenninica, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche centrali, in particolare sul Lazio. Le temperature inizieranno a ridimensionarsi al Centro-Nord, pur restando su valori elevati per il periodo.

Venerdì il tempo tornerà più stabile su molte regioni, grazie a una nuova espansione dell’anticiclone. Resterà tuttavia una certa variabilità su Alpi occidentali, Appennino e zone interne delle isole, con qualche fenomeno temporalesco isolato. Il caldo tenderà a perdere ulteriore intensità, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.