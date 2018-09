Caldo estivo sulle regioni del centro nord, ancora temporali al centro sud

Nelle ultime 24 ore rovesci e temporali localizzati ma intensi hanno interessato parte del Centro, Sud ma soprattutto le Isole Maggiori, per l'azione del vortice mediterraneo centrato sul Tirreno centro-meridionale.

Non sono mancati locali disagi, allagamenti e smottamenti: allagamenti in particolare nel palermitano, nella zona di Partanna, con traffico in tilt.

Problemi anche sul reggino, in particolare nell'autostrada a Reggio Calabria in direzione nord all'altezza dello svincolo di Gallico.

A causa della caduta di alcuni massi probabilmente a causa della forte pioggia che ha colpito la città nelle scorse ore, 4 auto sono rimaste coinvolte e hanno avuto danni.

Rovesci e temporali sparsi sono ancora attesi nelle prossimke ore su Sardegna, Sicilia, al Sud ( specie a ridosso dell'Appennino ), ma localmente anche al Centro, in particolare tra Lazio, Abruzzo e basse Marche.

Saranno possibili ancora una volta locali nubifragi o comunque fenomeni di forte intensità, stante anche la persistenza di aria calda e umida, in particolare tra Sicilia e Calabria.

Soleggiato altrove ma con tendenza ad aumento della nuvolosità al Nord a fine giornata, per un fronte in discesa dal Centro Europa che potrà produrre qualche precipitazione sulle Alpi entro la notte.



TEMPERATURE - Senza particolari variazioni, clima sempre caldo e piuttosto afoso specie al Centronord, dove si potranno superare picchi di 29-30°C.