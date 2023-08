Caldo implacabile: Quando finirà l'ondata torrida? Expertise e previsioni su come cambierà il meteo

L'Italia è ancora stretta nella morsa del caldo intenso e dell'afa che sembra non dare tregua. Ma quando finalmente arriverà il sollievo? Al momento, 17 città sono segnate dal bollino rosso, che segnala il pericolo, e il numero aumenterà a 19 domani. Tuttavia, il panorama sta per mutare radicalmente: un ciclone proveniente dal nord Europa sembra pronto a portare un cambiamento nelle temperature e nelle condizioni atmosferiche. Gli esperti del settore del meteo e della climatologia analizzano i dati e offrono prospettive sulle modifiche imminenti.

L'attuale ondata di calore, che ha costretto molte città a bollini di rischio elevato, sembra destinata a subire un arresto. Da sabato, il ciclone in arrivo dovrebbe innescare un graduale declino delle temperature. Inoltre, l'allerta massima per le ondate di calore dovrebbe coinvolgere solo 16 delle 27 città monitorate dal Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

L'analisi delle previsioni meteorologiche offre una prospettiva: l'afa dovrebbe diminuire presto. Una rapida occhiata al calendario rivela quando si può sperare di smettere di sprofondare nell'atmosfera appesantita dal calore. Tuttavia, l'arrivo dell'aria più fresca non è l'unico aspetto da monitorare. Forti temporali e persino grandinate di dimensioni notevoli sono possibili. Le condizioni meteorologiche potrebbero presto dare un respiro di sollievo, ma non senza un po' di turbolenza.

Tra le città colpite dalla massima allerta per le temperature elevate fino a sabato troviamo Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Venezia. Tuttavia, il caldo mette a rischio anche città come Milano, Napoli, Genova, Torino e Viterbo, che passeranno al bollino giallo dal 26 agosto. Ancona, Bari, Campobasso e Messina sono in stato di pre-allerta con il bollino arancione.

L'attenzione è rivolta anche a Napoli, dove l'allerta per ondate di calore è stata emanata dalla Sala operativa regionale unificata della Regione Campania. Temperature elevate sopra i valori stagionali medi sono attese fino a domani. Si raccomandano misure di autoprotezione e precauzioni per tutelare i più fragili.

In Emilia-Romagna, la situazione non si attenua: temperature massime superiori a 38 gradi sono previste per domani. L'allerta arancione per temperature estreme è stata emessa da Arpae e protezione civile.

La morsa del caldo non accenna a mollare nemmeno in Veneto e Fvg. Le ultime 24 ore sono state estremamente calde, con temperature che hanno raggiunto livelli significativi. La situazione è particolarmente critica in pianura, dove l'afa sembra inarrestabile.

Tuttavia, l'onda di caldo nel Brasile invernale sta attirando l'attenzione. Temperature senza precedenti per questa stagione stanno colpendo il Paese sudamericano, con picchi che stanno avvicinando la megalopoli di San Paolo ai record storici. Le temperature superiori alla media sono spiegate da una grande massa di aria calda e secca, attribuita anche al fenomeno di El Niño.

Gli esperti di 3BMeteo indicano che il grande caldo è prossimo alla fine. Le regioni del Nord sperimenteranno un primo calo termico già da sabato, mentre le regioni centrali vedranno una diminuzione delle temperature domenica e lunedì. Il Sud dovrà aspettare fino a martedì. Nonostante il cambiamento imminente, sono previsti ancora da 3 a 5 giorni di attesa, con temperature che potrebbero raggiungere i 40°C. Si prevede una maggiore instabilità, specialmente al Nord, con temporali in arrivo e la possibilità di grandinate significative. Il clima sta per cambiare, ma non senza qualche capriccio finale."