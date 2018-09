Calo termico, ma nel fine settimana ritorna l'anticiclone con rialzo delle temperature fino ai 30°

Anticiclone africano ancora in auge sull'Italia ma nell'arco delle prossime 24-48 ore un impulso di correnti più fresche di matrice atlantica attraverserà il Paese da Nord a Sud portando qualche temporale e un calo termico (qui maggiori dettagli).

Nulla di particolarmente incisivo soprattutto perché la perturbazione in arrivo non aprirà la strada ai primi fronti perturbati autunnali, al suo seguito infatti è previsto un nuovo progressivo rinforzo dell'alta pressione sub tropicale con temperature in rialzo.

Diamo allora uno sguardo a cosa ci aspetta in termini di temperature massime e minime nel corso dei prossimi giorni e fino al prossimo weekend.

Giovedì-Venerdì: Giorni della perturbazione, caratterizzati da nuvolosità irregolare e qualche pioggia in trasferimento da Nord a Sud (qui la previsione).

Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione soprattutto nei valori massimi della giornata ma localmente, potranno ancora aversi valori fino a 30°, per esempio al Nordovest e sulle zone interne del Centro, laddove la perturbazione colpirà poco e riuscirà a prevalere il sole.

30° potrebbero interessare ancora Milano, Torino, Bologna, Bolzano, Foggia.

Sabato-Domenica: Il weekend sarà invece caratterizzato da una nuova rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale che avanzerà da ovest (qui le previsioni).

Le temperature tenderanno a risalire sulla Sardegna e le regioni tirreniche mentre al Nord e lungo i versanti adriatici avremo una leggera diminuzione stante l'aria fresca che continuerà ad interessare quelle zone.

Le massime potranno nuovamente raggiungere o persino superare i 30° a Cagliari, Firenze, Roma.

Dettagli grafici.

Si conferma la prevalenza di un regime anticiclonico sull'Italia con temperature in aumento anche laddove non erano ancora aumentate, quindi al Nord e lungo i versanti adriatici.

In particolare sulle aree interne si potranno nuovamente raggiungere se non superare picchi di 29-30°C per gran parte della prossima settimana.