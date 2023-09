Cambiamenti Climatici e Rapida Intensificazione degli Uragani: Cosa Dice la Scienza

L'uragano Idalia ha recentemente colpito gli Stati Uniti come un uragano di categoria 3. Ciò che rende questo evento particolare è la sua rapida intensificazione, passando dalla categoria 1 alla categoria 4 in soli 24 ore. La rapida intensificazione si verifica quando la velocità del vento massimo sostenuto aumenta di almeno 30 nodi in un giorno.

Negli anni 2021-2022, sedici dei venti uragani nell'Atlantico, compreso il Golfo del Messico, hanno subito una rapida intensificazione. Nel Golfo del Messico, nel periodo 2017-2023, otto tempeste sono diventate uragani di categoria 4, causando devastazione con danni superiori a 500 miliardi di dollari e oltre 3.000 vittime. Di seguito, l'elenco delle tempeste "major" che hanno influenzato questa regione, con la lettera "M" indicante gli eventi major che hanno colpito la terraferma e la rispettiva categoria. È interessante notare che cinque di queste tempeste hanno subito una rapida intensificazione negli ultimi cinque anni.

Harvey 2017, M, 4

Michael 2018, M, 5

Irma 2017, M, 4

Delta 2020

Laura 2020, M, 4

Zeta 2020, M, 3

Ida 2021, M, 4

Ian 2022, M, 4

Idalia 2023, M, 3

Il periodo precedente più attivo è stato il 2004-2008, con otto uragani di categoria 2 o superiore.

Ivan 2004, M, 3

Charley 2004, M, 3

Rita 2005, M, 3

Wilma 2005, M, 3

Dennis 2005, M, 3

Katrina 2005, M, 3

Gustav 2008

Ike 2008

Il periodo 2009-2016 è stato relativamente tranquillo.

L'impatto del riscaldamento globale sul numero degli uragani rimane oggetto di incertezza, ma alcuni studi suggeriscono che il cambiamento climatico antropico potrebbe influire sulla rapida intensificazione degli uragani. Il riscaldamento globale aumenta la temperatura delle acque oceaniche, fornendo più energia per la formazione degli uragani. Questi uragani intensificati rapidamente sono particolarmente preoccupanti poiché possono colpire le aree costiere senza preavviso sufficiente, lasciando poco tempo per prepararsi all'impatto.

Questi dati riflettono anche il riscaldamento del Golfo del Messico, che mostra un trend di aumento di temperatura di 0,84°C ogni 100 anni. Il riscaldamento degli oceani globali è in linea con questa tendenza, con un aumento di quasi 1°C rispetto all'epoca preindustriale. In un mondo più caldo, gli uragani potrebbero intensificarsi più rapidamente, aumentando il rischio per le comunità costiere.