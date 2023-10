Cambio di Stagione in Europa: Pioggia, Neve e Venti Forti in Arrivo

L'Europa si prepara a un brusco e significativo cambiamento del tempo, con previsioni di piogge abbondanti, venti forti e nevicate. I primi due mesi dell'autunno, fino a questo momento, sono stati relativamente secchi in Europa. In Italia, dopo un periodo piovoso tra la primavera e l'estate, siamo entrati in una prolungata fase di siccità, caratterizzando questa fase autunnale. Anche se a lungo termine, le anomalie delle precipitazioni possono bilanciarsi, è importante considerare l'effetto dell'aridità prolungata quando finalmente piove.

Questo scenario è in linea con i cambiamenti climatici che stanno allungando la durata dell'estate, portando a temperature più elevate e ritardando l'inizio dell'autunno. Questi cambiamenti nella lunghezza delle stagioni potrebbero essere amplificati in futuro, con un'estate più lunga a scapito dell'inverno. Molti segnali nei sistemi ecologici e fisici stanno registrando questi cambiamenti stagionali.

L'attuale situazione autunnale è causata da un forte campo di alta pressione eccezionalmente intenso e duraturo. Alimentato da masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa, questo ha contribuito a superare centinaia di record di calore in diverse nazioni. La dinamica di questa configurazione estiva è simile: masse d'aria più fresca che si spingono nell'Atlantico, interagendo con le masse d'aria più calda che alimentano la dorsale africana. I vortici nell'Atlantico, spesso profondi, rilasciano energia che amplifica ulteriormente questa configurazione di alta pressione. Se questo fenomeno è causato da una variazione decennale o dai cambiamenti climatici a lungo termine non è ancora chiaro, ma è certo che le attività umane accentuano gli eventi climatici estremi, rendendo le ondate di calore più intense e più probabili delle ondate di freddo.

Un cambiamento drastico è previsto durante la prossima settimana. L'alta pressione si sposterà verso la Scandinavia, aprendo la strada a perturbazioni autunnali in arrivo in Europa meridionale. Episodi di maltempo mediterraneo sono attesi in Francia, Italia, Balcani e altre nazioni, migliorando la situazione siccitosa attuale. Anche il Portogallo sarà interessato da un flusso d'aria dall'Atmospheric River proveniente dai Caraibi che si estenderà in Europa. In Nord Germania, Polonia, Bielorussia e Ucraina, l'interazione tra masse d'aria di diverse caratteristiche potrebbe portare a importanti nevicate anche in pianura, mentre venti forti sono previsti in alcune parti dell'Europa occidentale, in particolare lungo le coste dell'Europa sudoccidentale e nel Mare del Nord. L'autunno sta cercando di recuperare il tempo perduto.