Carabinieri in e-bike a Pescara: ecco dove pattuglieranno durante l’estate 2026 abruzzese

Quattro biciclette elettriche rafforzano i controlli tra Pescara e Montesilvano: i militari potranno muoversi più agilmente su lungomare, piste ciclabili, spiagge e aree pedonali affollate.

Nuove pattuglie dei Carabinieri in e-bike entrano in servizio sulla costa pescarese. Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono state assegnate dall’Arma nell’ambito di un progetto promosso dal Comando Generale dei Carabinieri e rivolto in particolare ai comuni a maggiore vocazione turistica, con l’obiettivo di potenziare i servizi di sicurezza durante i mesi estivi.

Complessivamente sono quattro i nuovi mezzi destinati al territorio: due saranno utilizzati dai militari della Caserma di Pescara Scalo, mentre altri due sono stati assegnati alla Stazione Carabinieri di Montesilvano. Le biciclette andranno ad affiancare i tradizionali servizi di controllo già presenti, rafforzando soprattutto la vigilanza lungo l’intera fascia costiera.

La scelta delle e-bike punta soprattutto sulla maggiore capacità di movimento in quelle zone nelle quali automobili e altri mezzi di servizio possono incontrare maggiori difficoltà. I militari potranno così pattugliare con maggiore facilità il lungomare, le aree pedonali, le piste ciclabili e i luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti durante la stagione estiva.

Un altro vantaggio riguarda la possibilità di raggiungere rapidamente anche gli accessi alle spiagge e di muoversi nel centro urbano nelle ore in cui il traffico diventa particolarmente intenso. La presenza delle pattuglie in bicicletta punta inoltre a favorire un rapporto più immediato con cittadini e visitatori, aumentando la visibilità dei servizi di prevenzione sul territorio.

Il progetto punta quindi a mettere insieme sicurezza, prevenzione, prossimità e sostenibilità ambientale, utilizzando mezzi particolarmente adatti alle caratteristiche delle località costiere nel periodo di maggiore afflusso turistico. Le nuove e-bike saranno impiegate soprattutto dove la circolazione automobilistica è limitata oppure resa più complessa dall’aumento delle presenze durante l’estate.

Con l’arrivo delle nuove pattuglie, Pescara e Montesilvano rafforzano così il dispositivo di controllo della costa proprio nel periodo dell’anno in cui spiagge, passeggiate e zone centrali registrano la maggiore presenza di persone.