Caso Almasri, bufera sull’Italia: deferita alla Corte internazionale per mancata cooperazione

La decisione resa ufficiale dalla Corte penale internazionale riaccende il confronto diplomatico, mentre Roma è chiamata a chiarire la propria posizione e garantire collaborazione futura.

La Corte penale internazionale ha formalizzato il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati Parte per mancata cooperazione nell’ambito del cosiddetto caso Almasri, aprendo un fronte istituzionale rilevante sul piano internazionale.

La decisione, già delineata lo scorso 26 gennaio, è stata trasmessa ufficialmente il 29 gennaio 2026 dalla presidenza della Corte al vertice dell’Assemblea. Nel comunicato diffuso, l’ICC ha ripercorso le principali tappe della vicenda, sottolineando l’inadempienza rispetto a una richiesta formale di collaborazione avanzata nei confronti delle autorità italiane.

Nel frattempo, un rappresentante del governo italiano è stato convocato per partecipare a una riunione dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, chiamato a esaminare le implicazioni del provvedimento. L’incontro ha avuto l’obiettivo di chiarire la posizione di Roma e valutare le modalità con cui l’Italia intende assicurare una cooperazione futura con l’organismo internazionale.

Al termine del confronto, l’Ufficio di presidenza elaborerà una relazione ufficiale, che sarà presentata nella prossima sessione dell’Assemblea insieme a eventuali raccomandazioni operative. Si tratta di un passaggio istituzionale significativo, che potrebbe incidere sui rapporti tra l’Italia e la Corte.

Il deferimento rappresenta un evento non frequente nelle relazioni tra Stati e ICC e riporta al centro del dibattito il tema del rispetto degli obblighi internazionali. La vicenda Almasri, già oggetto di attenzione nei mesi scorsi, assume ora una dimensione più ampia, con possibili ripercussioni diplomatiche e giuridiche.

Resta da comprendere quali saranno le conseguenze concrete del procedimento e quali misure verranno adottate dalle autorità italiane per rispondere alle osservazioni della Corte, in un contesto che richiede equilibrio tra sovranità nazionale e impegni internazionali.