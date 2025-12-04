Immacolata col sole? Ecco la svolta meteo che cambia il weekend italiano

Alta pressione in rinforzo e condizioni in miglioramento caratterizzeranno il weekend dell’Immacolata, con giornate più stabili, temperature miti e fenomeni limitati soprattutto al Sud.

La settimana che conduce al weekend dell’Immacolata sembra avviarsi verso un graduale miglioramento, grazie a un aumento della pressione atmosferica che favorirà condizioni via via più stabili su gran parte del Paese. Secondo le analisi meteorologiche più aggiornate, tra il 5 e il 7 dicembre l’Italia vivrà un passaggio da fasi ancora instabili a un contesto prevalentemente soleggiato, sebbene non mancheranno locali disturbi sulle regioni meridionali.

Per venerdì 5 dicembre, le previsioni indicano residue piogge al mattino tra Lombardia e Veneto, con quota neve attorno ai 1100 metri e un successivo ampliamento delle schiarite a partire dalle regioni settentrionali. Al Centro, cielo in prevalenza sereno sul versante tirrenico, mentre le regioni adriatiche rimarranno interessate da nuvolosità più compatta con precipitazioni intermittenti. Situazione più irregolare al Sud, con instabilità su Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria, alternate a spazi di sereno altrove. Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, con valori massimi compresi tra 8 e 18 gradi a seconda delle aree.

Sabato 6 dicembre sarà una giornata di diffusa stabilità, con sole al Nord e possibili foschie mattutine in pianura. Al Centro, cielo poco nuvoloso ma con nubi in aumento sulla Toscana in serata, soprattutto lungo la costa. Al Sud si manterrà una residua variabilità sull’Adriatico e sul basso Tirreno, con fenomeni in attenuazione. Temperature senza variazioni significative.

Domenica 7 dicembre il quadro meteo confermerà la prevalenza di bel tempo: sole al Settentrione, salvo deboli addensamenti lungo le zone alpini confinali; condizioni stabili anche al Centro, con velature sparse tra Tirreno e Adriatico. Qualche rovescio potrà ancora interessare l’area nord-orientale della Sicilia e la bassa Calabria tirrenica, mentre sul resto del Sud prevarranno schiarite diffuse.

La tendenza per lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, mostra un’Italia divisa tra cieli sereni e nubi sparse, con aperture più ampie in Romagna, sul Gran Sasso, sui litorali ionici e lungo la dorsale molisana. Le isole maggiori presenteranno condizioni generalmente variabili, con intervalli soleggiati su Palermo, area etnea e Costa Smeralda.

Per martedì 9 dicembre, nuove nubi raggiungeranno parte del Nord e della Toscana, portando piogge moderate in Liguria e deboli precipitazioni sulla dorsale toscana, mentre il resto del Paese resterà in gran parte sereno o con passaggi nuvolosi non significativi. Scenario simile per mercoledì 10 dicembre, caratterizzato da nuvolosità irregolare al Nord-Ovest, aperture più marcate sulle Alpi e condizioni ampiamente stabili al Centro-Sud, con qualche velatura tra Lazio e aree subappenniniche.

La progressiva rimonta dell’anticiclone conferma dunque una fase più tranquilla sul fronte meteorologico, delineando un weekend dell’Immacolata tendenzialmente mite, con ampi spazi di sereno e fenomeni limitati.