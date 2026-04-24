Celestino V torna sullo schermo: l’Abruzzo diventa set Rai d’eccezione

Tra Maiella e abbazie storiche, al via le riprese del film dedicato al Papa eremita: un progetto che unisce cinema, identità territoriale e valorizzazione culturale

L’Abruzzo si prepara a diventare nuovamente protagonista del grande schermo con un progetto firmato Rai, dedicato alla figura di Celestino V, il pontefice eremita simbolo di spiritualità e storia. Nel ruolo principale è atteso Michele Placido, chiamato a interpretare uno dei personaggi più rappresentativi della tradizione religiosa italiana.

Le riprese, ormai imminenti, interesseranno alcune delle location più suggestive della regione, tra cui l’Abbazia di San Liberatore a Maiella, incastonata nel Parco Nazionale della Maiella, in provincia di Pescara. Un luogo carico di fascino, scelto per restituire sullo schermo l’atmosfera austera e contemplativa legata alla vita del santo.

Il progetto cinematografico si propone di intrecciare cinema, storia e spiritualità, riportando al centro la vicenda dell’uomo che, da monaco solitario, divenne Papa, lasciando un segno indelebile nella storia de L’Aquila e nella tradizione della Perdonanza Celestiniana, evento riconosciuto anche a livello internazionale.

Accanto alla produzione, si rafforza il ruolo dell’Abruzzo Film Commission, impegnata nella promozione del territorio come destinazione privilegiata per il settore audiovisivo. La fondazione ha recentemente partecipato a un training nazionale organizzato da Italian Film Commission a Trieste, momento di confronto tra realtà regionali e occasione per consolidare competenze e strategie.

A rappresentare l’Abruzzo sono stati il presidente Piercesare Stagni e il location manager Leonardo Pietrantoni, protagonisti di un percorso che punta a valorizzare le potenzialità del territorio anche attraverso nuove produzioni.

In questo contesto si inserisce anche la pubblicazione del primo bando regionale dedicato all’audiovisivo, realizzato in collaborazione con l’ufficio Cultura della Regione Abruzzo, iniziativa che ha già attirato l’interesse degli operatori del settore a livello nazionale.

Tra set cinematografici, investimenti e strategie di promozione, l’Abruzzo consolida così la propria presenza nella filiera audiovisiva, confermandosi come un territorio sempre più attrattivo per il cinema e la televisione.