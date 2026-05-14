Celiachia in Abruzzo, svolta sanitaria: nuovo tavolo per cure uguali ovunque davvero

La Regione avvia un Tavolo tecnico permanente per creare un PDTA unico, digitalizzare i buoni e intercettare i casi ancora sommersi sul territorio abruzzese regionale.

Un percorso più uniforme per i pazienti e procedure uguali nelle quattro Asl abruzzesi. È questo l’obiettivo del nuovo Tavolo tecnico permanente sulla celiachia, presentato a Pescara alla vigilia della Giornata mondiale della celiachia, in programma sabato 16 maggio.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, la presidente regionale dell’Associazione Italiana Celiachia, Marta D’Amico, la professoressa Rachele Ciccocioppo, ordinaria di Gastroenterologia all’Università “d’Annunzio” Chieti-Pescara, e Marina Cerruto, dirigente medico della clinica pediatrica del policlinico di Chieti.

Il Tavolo dovrà lavorare alla definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale unico, capace di garantire gli stessi standard dalla diagnosi al follow-up, fino alla certificazione delle esenzioni. L’intento è superare differenze territoriali e offrire ai cittadini una presa in carico più chiara, sicura e omogenea.

I numeri spiegano la portata del tema. In Abruzzo, nel 2024, risultavano 6.548 pazienti celiaci diagnosticati. Le stime, però, indicano una popolazione reale vicina alle 13mila persone, in linea con il dato nazionale di un caso ogni cento abitanti. Questo significa che quasi un paziente su due potrebbe non avere ancora una diagnosi clinica.

Tra le novità c’è anche la trasformazione digitale dell’assistenza. La Regione punta a superare definitivamente i vecchi buoni cartacei, introducendo l’erogazione digitale dei prodotti senza glutine a carico del servizio sanitario. Un sistema pensato per rendere più flessibile la gestione del budget mensile e semplificare la vita quotidiana dei pazienti.

A breve termine, l’attenzione sarà rivolta anche allo screening pediatrico, con programmi per individuare precocemente i casi nei bambini e ridurre il rischio di complicanze future. Centrale, in questo percorso, resterà la collaborazione con AIC Abruzzo, indicata come riferimento per tutela, informazione e supporto scientifico.