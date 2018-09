Clima frizzante e prime gelate in alta montagna, ma da giovedì ritorna il tepore autunnale

Nel corso della mattinata odierna le temperature sono calate ulteriormente per l'aria fredda giunta sull'Italia. Si sono registrati valori piuttosto frizzanti su gran parte dello Stivale e in particolare le prime gelate su Alpi e Appennino, dove i valori sono scesi al di sotto dello zero anche a quote medie. In particolare si segnalano minime di -5°C a Livigno, -3°C a Dobbiaco, -2°C a San Martino di Castrozza e Asiago, -1°C a Cortina; al CentroSud spiccano i -3°C del Monte Cimone e i 2°C di Monte Scuro in Sila.

Si registrano valori intorno ai 6-7°C anche intorno ai 700-900 metri.

RIALZO TERMICO DA GIOVEDI' - Già nel corso delle prossime ore l'aria più fredda tenderà ad attenuare i suoi effetti a partire dalle regioni settentrionali con rialzo termico sui rilievi.

Tuttavia sarà la prossima notte quella più fredda per gran parte delle zone pianeggianti grazie ai venti più calmi e ai cieli sereni.

Sono attese infatti minime anche al di sotto dei 10°C in Val Padana e sulle aree interne del Centro.

Le massime invece saranno in aumento e potranno già avvicinarsi e in taluni casi anche superare i 25°C al Centro-Nord; rimarrà un po' più fresco il basso versante adriatico e ionico ancora esposto a residua ventilazione di grecale.

Nelle prossime ore il tempo volgerà al bello un po' ovunque, ad eccezione di residua nuvolosità ancora presente in Piemonte, Sardegna orientale e versanti adriatici; solo la Sicilia sarà interessata da residui fenomeni, comunque in attenuazione con il passare delle ore.

Nella seconda parte di settimana il rinforzo dell'anticiclone favorirà tempo stabile e ancora piuttosto mite, ma con un incognita sullo Ionio: qui infatti, ai margini della bolla anticiclonica, si formerà un nuovo piccolo vortice mediterraneo che tra venerdì e il weekend potrebbe interessare anche parte del Sud, specie Calabria e Sicilia ionica, i cui effetti tuttavia dovranno essere valutati nel corso dei prossimi aggiornamenti.