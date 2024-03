Collaborazione per l'Assistenza Domiciliare: Incontri Chiave tra Assessorato Sociale e Patronato MCL

Ieri mattina presso gli uffici dell'Assessorato alle Politiche Sociali situati in viale Aldo Moro 30, all'Aquila, si è tenuto un incontro di rilievo tra l'Assessore Manuela Tursini e il Presidente dell'unità di base MCL L’Aquila, Fausta Tinari. L'argomento centrale della discussione è stato il lancio del nuovo servizio di assistenza domiciliare rivolto agli individui di età superiore ai 65 anni. Nel corso della riunione, si è delineata la prospettiva di una collaborazione più stretta tra l'Assessorato e il Patronato Sias, affiliato al MCL, al fine di ottimizzare l'accessibilità del servizio per i residenti aquilani. Il Patronato Sias, con sede in viale Francesco Crispi 35, si è impegnato a promuovere attivamente il servizio, aumentandone la visibilità e agevolando l'accesso all'assistenza domiciliare, specialmente per gli individui più vulnerabili della comunità. L'amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nel promuovere il benessere e migliorare la qualità della vita degli anziani della città.