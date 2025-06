Colpito al petto da un cavallo: operaio muore dopo il turno di lavoro

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Massa d'Albe, dove un operaio agricolo di 39 anni, Surinder Singh, di origine indiana e residente da anni nella Marsica, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un cavallo durante le sue mansioni quotidiane.

L'episodio è avvenuto il 2 giugno in una tenuta agricola locale. Secondo le prime ricostruzioni, Singh stava svolgendo le consuete attività di accudimento degli animali quando è stato improvvisamente colpito con violenza al petto da un calcio dell'equino. Inizialmente, l'uomo non sembrava aver riportato ferite gravi e ha proseguito il lavoro. Tuttavia, poco dopo ha accusato un malore improvviso, che ha reso necessario il trasporto urgente all'ospedale di Avezzano, dove è deceduto poco dopo il ricovero .

Le autorità competenti hanno disposto l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso e verificare eventuali responsabilità. L'incidente ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, dove Singh era conosciuto come un lavoratore instancabile e ben integrato. Il sindaco di Massa d'Albe, Nazzareno Blasetti, ha espresso il cordoglio dell'intera cittadinanza, ricordando Singh come una persona dedita al lavoro e rispettata da tutti.