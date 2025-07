Notte di terrore a Pescara: incendio in pineta Dannunziana fa paura!

Vasta mobilitazione di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine per contenere rogo nella riserva, sindaco Masci teme revival del 2021.

Nella notte tra martedì e mercoledì, un rogo ha colpito la Pineta Dannunziana di Pescara, spaventando residenti e autorità. Le fiamme sono divampate intorno alle 03:00, interessando l’area compresa tra viale della Pineta e il laghetto dei cigni, costringendo Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia di Stato e locale a intervenire con autobotti ed elicottero. Il sindaco Carlo Masci, presente sul posto con il comandante Danilo Palestini e vari consiglieri, ha dichiarato di aver «rivissuto l’incubo del 1° agosto 2021», quando un maxi incendio distrusse gran parte della riserva.

Grazie a un intervento coordinato e rapido, le squadre hanno contenuto il fronte e spento i focolai residui, con l’elicottero che ha effettuato sganci d’acqua sugli ultimi braci. La zona è stata temporaneamente isolata, mentre restano chiuse alcune strade tra cui via della Pineta, via L. D’Annunzio e via D’Avalos.

Sul luogo del rogo erano presenti, oltre a Masci e Palestini, anche i consiglieri Giuseppina D’Angelo e Massimo Pastore, nonché l’assessore al Verde Cristian Orta. Il sindaco ha espresso gratitudine verso tutte le forze coinvolte e sottolineato l’importanza di preservare il “cuore verde” cittadino, promettendo vigilanza e tutela continue.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di accertamenti, ma non si esclude alcuna pista. I Vigili del Fuoco mantengono un presidio attivo per prevenire eventuali ripartenze del rogo.