Marinucci: A San Giovanni Teatino nuovo polo sanitario unificato grazie a fondi europei e regionali

Grazie a un cofinanziamento regionale di 2 milioni dai Piani di Rigenerazione Urbana, si avvia l’accorpamento dei servizi sanitari in un’unica sede moderna.

Il Consigliere regionale Luciano Marinucci, in rappresentanza del Gruppo “Marsilio Presidente”, ha definito “positivo e collaborativo” l’incontro con il Direttore Generale dell’ASL 2 Lanciano‑Vasto‑Chieti, Ing. Mauro Palmieri, e il Dr. Renato Lisio, Direttore del Distretto socio‑sanitario di Francavilla al Mare. L’incontro, svoltosi stamattina, ha segnato un passo cruciale verso l’ottimizzazione dei servizi sanitari a San Giovanni Teatino.

Marinucci ha evidenziato che l’operazione beneficia di un finanziamento di 2 milioni di euro, derivante dai Piani di Rigenerazione Urbana della Politica di Coesione 2021–2027. Fondi che saranno destinati alla riqualificazione dell’area ex‑Palaghiaccio, dove già esistono un mercato coperto, un teatro e altre strutture di interesse cittadino. Nel progetto, la Regione cofinanzia l’Amministrazione Comunale, consentendo all’ASL di concentrare le attività di Guardia Medica, 118 e consultorio familiare in un unico centro, potenziando l’accessibilità e l’efficacia dei servizi sanitari .

Assecondando le esigenze logistiche, Palmieri si è impegnato a completare, entro l’autunno 2025, lo spostamento di tutti i servizi sanitari nell’attuale struttura di via Cavour, grazie alla collaborazione del Comune, che si sta attivando per individuare spazi aggiuntivi. L’obiettivo è assicurare la piena operatività del centro già in vista della rigenerazione urbanistica dell’area ex‑Palaghiaccio. All’interno della sede di via Cavour verrà inoltre reinserito uno specialista in neurologia, figura professionale precedentemente selezionata grazie all’intervento del Dr. Lisio .

Oggi la struttura di via Cavour è un presidio completo: vi operano, oltre alla neurologia, ambulatori di cardiologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, dermatologia, un punto prelievi, servizi di assistenza domiciliare e un attivo consultorio familiare. L’ultima riqualificazione, risalente a giugno 2025, ha aggiornato gli orari di apertura del CUP e potenziato le attività di medicina legale e prelievi .

L’iniziativa risponde anche alla densità della popolazione locale: San Giovanni Teatino, con la sua frazione di Sambuceto, è parte dell’area metropolitana Pescara‑Chieti, caratterizzata da una struttura urbanistica complessa e in espansione. Ragion per cui il consolidamento dei servizi in un unico polo territoriale rappresenta una strategia efficace per migliorare la continuità assistenziale e ridurre i disagi pari a quelli delle realtà analoghe abruzzesi .

Non si tratta quindi solo di un’operazione infrastrutturale, ma di una strategia organica di governance integrata, che coinvolge Regione, ASL e Amministrazioni locali. L’obiettivo è creare un modello sanitario più efficiente, razionalmente distribuito e capace di rispondere sia alle esigenze urbane che a quelle della popolazione circostante.