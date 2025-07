Giovane 24enne si ribalta con l'auto rubata: dinamica ancora da verificare

Incidente stradale all’alba, auto fuori strada e ribaltamento: grave 24enne trasportato in codice rosso, indagini in corso su possibili responsabilità e veicolo rubato.

Questa mattina, intorno alle 05:00, un giovane di 24 anni, probabilmente originario dell’Est Europa, ha perso il controllo della propria Fiat Panda 4×4 in località Santo Stefano, nel comune di Torricella Sicura (TE). Il veicolo, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada andando a ribaltarsi sul tettuccio, provocando un incidente grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri di Teramo, impegnati nel recupero dell’automobile e nella messa in sicurezza dell’area, nonché nell’avvio delle operazioni di rilievo e ricostruzione della dinamica. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Mazzini di Teramo, con traumi articolari e possibili lesioni vertebrali e craniche, ed è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Successivamente agli accertamenti, è emerso che il veicolo coinvolto risultava rubato nella stessa notte a Teramo: il giovane sarà indagato anche per ricettazione, mentre la vettura è stata sequestrata.

Il Comune di Torricella Sicura — situato lungo la SP48, tipica arteria montana con tratti dissestati — è spesso teatro di sinistri simili, dovuti all’asfalto irregolare e alla conformazione della strada