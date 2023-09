Con L'Ucraina a San Siro è Dentro o Fuori

Nella sfida tra Italia e Ucraina, in programma a San Siro, sembrerà di assistere a una finale. Luciano Spalletti, al secondo impegno ufficiale come commissario tecnico dell'Italia, si trova già con le spalle al muro. La situazione è resa ancor più critica dalla classifica, con gli Azzurri al terzo posto e un distacco di tre punti proprio dall'Ucraina. La data del 12 settembre diventa un momento chiave per la squadra italiana, che ha un bisogno urgente dei tre punti.

Il CT Spalletti è ben conscio dell'importanza dell'incontro e, nonostante la posta in palio, sembra piuttosto rilassato. Ha dichiarato: "È facile da gestire questa situazione, dobbiamo necessariamente battere tutte le squadre che ci stanno davanti. Non possiamo mai tirarci indietro. Deve essere evidente quando giochiamo". La partita dovrebbe vedere alcune modifiche nella formazione, specialmente a causa degli infortuni di Mancini e Politano, con Scalvini e Zaniolo pronti a sostituirli. In porta, Gianluigi Donnarumma sarà confermato titolare.

Spalletti ha difeso Donnarumma, sottolineando che il ruolo del portiere è spesso sotto i riflettori: "Donnarumma sarà titolare. Il ruolo del portiere è molto esigente, e lui è un ragazzo prodigio. Non possiamo dimenticare che gli è stato donato questo talento". Queste parole dimostrano la determinazione del CT azzurro nel costruire un gruppo coeso, senza farsi condizionare dalle critiche dei tifosi.

L'Ucraina, tutt'altro che una squadra facile, arriva alla partita dopo un eccellente pareggio con l'Inghilterra. Il CT italiano ha notato: "Gli ucraini sono molto organizzati e sanno come affrontare entrambe le fasi del gioco. Dovremo lavorare bene ai lati per trovare spazi e saperli sfruttare. Loro cercheranno di sfruttare le ripartenze".

In casa Ucraina, c'è cautela: "La nostra squadra si sta riprendendo fisicamente dopo l'incontro con l'Inghilterra. Anche l'Italia ha ottenuto un pareggio con la Macedonia del Nord in un campo difficile. Hanno mostrato grande intensità e determinazione. Sono certamente decisi a vincere contro di noi". L'attesa per Italia-Ucraina è palpabile, con oltre 50.000 persone previste sugli spalti di San Siro per sostenere la nuova Italia guidata da Spalletti. La vittoria è l'unico obiettivo, non c'è altra strada possibile. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play alle 20:45.