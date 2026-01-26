Contratti a raffica, il Ministero perde in tribunale: maxi risarcimento a docente

Il Tribunale del lavoro di Pescara riconosce l’abuso dei contratti a termine, apre a nuovi ricorsi e rafforza la tutela dei docenti precari nel sistema scolastico

Il Tribunale del lavoro di Pescara ha accolto il ricorso presentato da un docente di religione cattolica, stabilendo l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e riconoscendo il diritto al risarcimento del danno. La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel contenzioso legato al precariato scolastico, con potenziali effetti anche su casi analoghi presenti sul territorio regionale.

A dare notizia della sentenza è la segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo e Molise, Elisabetta Merico, secondo cui il pronunciamento costituisce una delle prime decisioni di questo genere in Abruzzo. La valutazione del giudice, infatti, potrebbe assumere valore di precedente giurisprudenziale, favorendo l’avvio di nuovi ricorsi da parte di altri docenti precari che abbiano subito un uso prolungato e reiterato di contratti a termine.

Il procedimento, promosso dalla Cisl Scuola di Pescara e seguito sul piano legale dall’avvocato Marcello Di Iorio, ha portato il giudice a respingere integralmente le eccezioni sollevate dall’amministrazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato così condannato a corrispondere al ricorrente un’indennità pari a 6,5 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, per un importo complessivo di circa 13 mila euro, oltre a interessi legali e alle somme aggiuntive derivanti dalla rivalutazione monetaria fino al saldo.

Soddisfazione viene espressa dalla Cisl Scuola di Pescara, che ribadisce il proprio impegno nella tutela dei diritti del personale precario, confermando l’assistenza sindacale e legale a tutti i lavoratori del comparto scolastico intenzionati a intraprendere azioni giudiziarie per il riconoscimento delle tutele contrattuali previste dall’ordinamento.