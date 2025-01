Coop ritira biscotti per bambini: rischio contaminazione da piombo

La catena di supermercati Coop ha avviato il ritiro di specifici lotti di biscotti per l'infanzia a causa della possibile presenza di piombo oltre i limiti di legge, invitando i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo per il rimborso.

Coop ha recentemente annunciato il ritiro precauzionale di alcuni lotti di biscotti biologici per l'infanzia al farro senza latte e senza uova del marchio Crescendo, venduti in confezioni da 170 grammi. La decisione è motivata dalla possibile presenza di piombo oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Dettagli dei lotti interessati

I lotti soggetti al richiamo sono identificati dai seguenti termini minimi di conservazione (TMC):

15/04/2025

27/05/2025

04/11/2025

Il codice EAN associato al prodotto è 8001120601155.

Indicazioni per i consumatori

Coop invita i clienti che hanno acquistato i biscotti appartenenti ai lotti sopraindicati a non consumarli e a restituirli presso il punto vendita più vicino, dove riceveranno il rimborso o la sostituzione del prodotto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Coop.

Rischi associati al consumo di piombo

L'esposizione al piombo è particolarmente pericolosa per i bambini, poiché può causare gravi problemi di salute, tra cui ritardi nello sviluppo, difficoltà di apprendimento e disturbi comportamentali. Per questo motivo, è fondamentale evitare il consumo dei prodotti coinvolti nel richiamo.

Impegno di Coop per la sicurezza alimentare

Coop ha sottolineato che il ritiro è una misura precauzionale adottata per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori. L'azienda ha avviato un'indagine interna per determinare le cause della contaminazione e prevenire futuri incidenti simili.

Conclusioni

Questo episodio evidenzia l'importanza di un rigoroso controllo della qualità dei prodotti alimentari, soprattutto quelli destinati ai bambini. I consumatori sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni fornite dalle aziende in caso di allerte alimentari.