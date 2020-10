Coronavirus, a Pescara obbligo mascherina davanti alle scuole, l'ordinanza firmata da Masci

Prima stretta dei sindaci in concomitanza con l'aumento dei contagi anche in alcuni istituiti. Questa mattina infatti il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato un'ordinanza che dispone "l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale in concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli alunni dalle scuole".

Il provvedimento, che prende le mosse dalle misure adottate su base nazionale e suffragate dalle autorità sanitarie, interviene temporalmente ‪dal 5 al 15 ottobre‬, in attesa che il Governo proroghi eventualmente lo stato di emergenza che scade appunto a metà mese. Con l'ordinanza dunque sarà obbligatorio indossare le mascherine a tutela delle vie respiratorie, anche all'aperto in prossimità e nelle aree adiacenti le scuole, nelle fasce orarie di ingresso e di uscita degli studenti.

Da questo obbligo sono però esclusi i minori di 6 anni di età, nonché i soggetti con disabilità o affetti da patologie che rendano le stesse non compatibili con l'utilizzo della protezione.