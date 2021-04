Covid, Oggi in Abruzzo 15 decessi a causa del virus, e 225 i nuovi contagi

In Abruzzo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 225 nuovi positivi e 15 morti sono emersi dall'analisi di 4.529 tamponi molecolari.

Si registrano altri 15 decessi, che fanno salire a 2.166 il bilancio delle vittime.

Sostanzialmente invariato il dato complessivo sui ricoveri - 645 ieri e 644 - ma tornano ad aumentare quelli in terapia intensiva, con tasso di occupazione posti letto ancora oltre la soglia di allarme.

Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41): 573 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 71 in terapia intensiva (+3). Al momento solo per le terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è superiore alla soglia di allarme del 30%: il dato è pari al 33%.

Gli altri 9.655 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-40). I guariti sono 53.691 (+251). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 1.974 test antigenici.