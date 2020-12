Covid, ancora 9 decessi in Abruzzo per il virus, 344 i nuovi contagi

Sono 344 i nuovi casi positivi al Covid diagnosticati con 4.858 tamponi effettuati. Il tasso di positività rimbalza dal 5,7% di ieri al 7%. Nel bollettino diffuso dalla Regione (assessorato alla Sanità) vi sono anche 9 morti per Covid tre dei quali risalgono ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

Fra i nuovi casi positivi anche un neonato di 5 mesi. Sono 63 in provincia dell'Aquila, 88 in quella di Chieti, 92 nel Pescarese e 95 delle provincia teramana; 6 sono residenti fuori regione o la cui residenza è in corso di aggiornamento.

Torna a crescere dopo giorni di calo il numero degli attualmente positivi (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) con 165 contagiati e che porta il dato a 15.309.

Infatti sono guariti 170 pazienti il cui numero complessivo dall'inizio della pandemia sale così a 15.737. Infine i pazienti ricoverati sono 622 in area medica (-9), e 63 in terapia intensiva (-1), in 14.624 sono in isolamento domiciliare.