Covid, focolaio in un albergo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, positivi 11 dipendenti

Undici dipendenti di un albergo di Opi (L'Aquila) sono risultati positivi al Covid, mentre gli altri nove sono stati posti in sorveglianza attiva perché venuti a contatto con i positivi: tutti i 20 dipendenti si trovano in quarantena all'interno della struttura, attualmente chiusa al pubblico.

In base ai dati in possesso alla Asl uno solo ha completato il ciclo vaccinale, mentre un altro ha ricevuto la prima dose di vaccino, i contagiati sono tutti asintomatici o con sintomi lievi.

Tutti gli ospiti che erano presenti nell'albergo nel momento in cui si è sviluppato il focolaio di contagio, sono stati presi in carico dalle rispettive Asl di competenza e attualmente anche loro si trovano in sorveglianza attiva.