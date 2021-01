Covid, in Abruzzo oggi due i decessi per il virus, 240 nuovi casi, tasso positività al 7,4%

Sono 240 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.254 tamponi: è risultato positivo il 7,38% dei campioni.

Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.311. Aumentano gli attualmente positivi, ma scende il dato complessivo relativo ai ricoveri.

Dei nuovi positivi il più giovane ha sei mesi e il più anziano 90 anni. Quelli età inferiore ai 19 anni sono 42: 11 in provincia dell'Aquila, 23 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 6 in provincia di Teramo. I due decessi recenti riguardano una donna di 76 anni della provincia dell'Aquila e un uomo di 77 della provincia di Pescara.



Gli attualmente positivi sono 67 in più e salgono a quota 11.247: 443 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 41 (+1, con 4 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.763 (+76) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 26.276 (+171).



La località con più nuovi casi è Pescara (50), seguita da Montesilvano (20). A livello provinciale, l'incremento più consistente si registra proprio nel Pescarese (+126), seguito dall'Aquilano (+50), dal Teramano (+43) e dal Chietino (+34).