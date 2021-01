Covid, lieve discesa nei contagi in Abruzzo, nelle ultime 24 ore registrati 196 nuovi casi

196 sono i casi Covid in Abruzzo nelle ultime 24 ore in Abruzzo, La percentuale di nuovi contagi (in età compresa tra 1 e 96 anni) rispetto ai tamponi processati (3605) è del 5,4%.

Sei morti (dei quali due che risalgono ai giorni scorsi) nell'ultimo bollettino sull'emergenza covid che oggi, su 3mila 605 tamponi molecolari eseguiti, registra 20 casi nell’Aquilano, 81 nel Chietino, 40 nel Pescarese e 49 nel Teramano; gli altri 6 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

I pazienti guariti sono 26.427 guariti (+151 rispetto all'ultimo rilevamento), 11.286 gli attualmente positivi (+39), dei quali 443 sono ricoverati in area medica (invariato), 41 ricoverati in terapia intensiva (invariato). I restanti 10.802 sono in isolamento domiciliare (+39).