Covid, oggi in Abruzzo sono stati registrati due decessi e 362 nuovi contagi

Sono 362 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, sono emersi dall'analisi di 5.193 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,97% dei campioni.

Si registrano due decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.609. In lieve riduzione i ricoveri complessivi, anche se aumentano quelli in terapia intensiva.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 90 anni. Gli attualmente positivi sono 5.433 (+257): 114 pazienti sono ricoverati in area medica (-5) e 13 sono in terapia intensiva (+2), mentre gli altri 5.306 sono in isolamento domiciliare (+260). I decessi riguardano una 78enne del Teramano e una 86enne del Chietino. I guariti sono 82.491 (+103).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (37), Chieti (154), Pescara (68), Teramo (102), in accertamento (1)