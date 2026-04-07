Creme solari viso: vince il low cost, bocciati marchi famosi

Il test Altroconsumo sorprende: i prodotti più economici guidano la classifica mentre alcuni brand noti deludono, tra efficacia, prezzo e corretto utilizzo

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione estiva, torna al centro dell’attenzione il tema della protezione solare, soprattutto per la pelle del viso, tra le più esposte ai danni dei raggi UV. Secondo un’analisi condotta da Altroconsumo, la qualità delle creme solari non sempre coincide con il prezzo: a sorprendere è infatti la presenza, ai primi posti, di prodotti più economici rispetto a marchi più costosi.

Il test ha preso in esame 10 creme solari viso SPF 50+, disponibili tra supermercati, negozi e farmacie. In cima alla classifica si posiziona la Bilboa Ohi Vita-Mina Viso 50+, che ottiene il punteggio più alto (70) e si distingue anche come miglior acquisto per rapporto qualità-prezzo. Seguono la Nivea Sun Fluido Quotidiano Invisibile 50+ e la Kiko Sun Protection Cream Face SPF 50, entrambe con valutazioni elevate e prezzi contenuti.

Sul podio compare anche la La Roche-Posay Anthelios Fluido Invisible Ultra-Resistant 50+, mentre tra le prime posizioni si colloca anche la Bionike Defence Sun Crema Viso SPF 50+. Più indietro troviamo prodotti di marchi noti come Avène, Collistar ed Eucerin, che ottengono risultati discreti ma non eccellenti.

A sorprendere è invece la parte bassa della classifica, dove compaiono brand conosciuti: la crema viso di Bottega Verde si ferma a una qualità media, mentre l’ultimo posto spetta a Vichy Capital Soleil SPF 50+, giudicata di qualità bassa con un punteggio nettamente inferiore rispetto agli altri prodotti testati.

Oltre alla scelta del prodotto, Altroconsumo sottolinea l’importanza del corretto utilizzo. L’efficacia della protezione dipende infatti da una applicazione adeguata, da effettuare su pelle asciutta prima dell’esposizione. Un errore comune è l’uso di quantità insufficienti: per un adulto servono circa 40 grammi di prodotto, con riapplicazioni ogni due ore e dopo il contatto con acqua o sudore.

Fondamentale anche evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata e affiancare l’uso delle creme a strumenti di protezione fisica come cappelli, occhiali da sole e abbigliamento leggero. La prevenzione resta l’elemento chiave per proteggere la pelle e ridurre i rischi a lungo termine legati all’esposizione solare.