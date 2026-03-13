Crisi in Medio Oriente, vertice urgente al Quirinale con Mattarella e Meloni

Il Consiglio supremo di difesa si riunisce al Quirinale per analizzare la guerra in Medio Oriente e valutare le conseguenze geopolitiche, economiche e strategiche.

È in corso al Quirinale una riunione del Consiglio supremo di difesa, convocata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il punto sulla crescente crisi internazionale legata alla guerra in Iran e in Medio Oriente.

Al vertice istituzionale prende parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a diversi esponenti di primo piano del governo e delle strutture militari dello Stato. L’incontro, secondo quanto riferito da fonti del Quirinale, è dedicato all’analisi degli sviluppi del conflitto nella regione mediorientale e alle possibili ripercussioni geopolitiche, economiche e di sicurezza per l’Italia e per l’Europa.

Nel corso della riunione vengono esaminati anche gli effetti della crisi sul piano internazionale, con particolare attenzione alla stabilità dell’area, alle rotte energetiche e alle implicazioni per le missioni militari italiane all’estero. Il Consiglio supremo di difesa rappresenta infatti il principale organo di coordinamento tra le istituzioni politiche e militari quando la situazione internazionale richiede valutazioni strategiche di alto livello.

Al tavolo del vertice siedono diversi membri del governo. Tra questi il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il titolare della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Partecipano inoltre alla riunione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, il segretario del Consiglio supremo di difesa Francesco Garofani e il segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

Il confronto in corso al Quirinale rientra nelle attività di monitoraggio della situazione internazionale, con l’obiettivo di valutare le strategie diplomatiche e di sicurezza da adottare nelle prossime settimane in un contesto globale caratterizzato da tensioni crescenti e forte instabilità geopolitica.