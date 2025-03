Decreto Bollette: 3 miliardi per famiglie e imprese contro il caro energia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che stanzia 3 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese contro l'aumento dei costi energetici.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Bollette, destinando 3 miliardi di euro per contrastare il caro energia. Il provvedimento prevede misure a sostegno di famiglie e imprese, con particolare attenzione ai bonus sociali e agli aiuti alle imprese energivore.

Il decreto introduce un bonus sociale rafforzato per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, al fine di mitigare l'impatto dell'aumento delle bollette. Inoltre, sono previsti interventi per le imprese ad alto consumo energetico, con l'obiettivo di sostenere la competitività del settore produttivo nazionale.

Il governo ha sottolineato l'importanza di garantire una maggiore trasparenza nelle offerte di luce e gas, introducendo misure che obbligano i fornitori a fornire informazioni chiare e comprensibili ai consumatori.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l'impegno dell'esecutivo nel sostenere cittadini e imprese in questo momento di difficoltà, assicurando che le risorse stanziate saranno utilizzate in modo efficiente per fronteggiare l'emergenza energetica.

Il decreto prevede anche la promozione di fonti rinnovabili e l'incentivazione all'efficienza energetica, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e favorire una transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Le misure adottate rappresentano un passo significativo nella strategia del governo per affrontare le sfide legate all'aumento dei costi energetici e garantire un sostegno concreto a famiglie e imprese italiane.