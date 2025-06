Di Nardo trionfa al ballottaggio: il centrodestra riconquista la città

Angelo Di Nardo è il nuovo sindaco di Ortona, vincendo al ballottaggio con oltre il 60% dei voti contro Nicola Fratino, segnando un ritorno del centrodestra alla guida della città.

Ortona, nuovo capitolo per la città: Di Nardo sindaco, Marsilio esulta

Il comune di Ortona, in provincia di Chieti, ha scelto il suo nuovo sindaco: Angelo Di Nardo, imprenditore 37enne e consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia, ha prevalso al ballottaggio con il 62,07% dei consensi, pari a 6.447 voti. Il suo avversario, Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e due liste civiche, ha ottenuto il 37,93% delle preferenze. Il distacco tra i due candidati è stato di oltre 2.500 voti, confermando la netta affermazione di Di Nardo.

La vittoria di Di Nardo segna un ritorno del centrodestra alla guida della città, dopo un periodo di commissariamento seguito alle dimissioni di massa dei consiglieri comunali. La coalizione che lo ha sostenuto comprendeva, oltre a Fratelli d’Italia, le liste civiche Città che Amo, Forza Giusta per Ortona e Di Nardo Sindaco. Fratino, invece, era appoggiato da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e due liste civiche: Alleanza per Ortona e Ortona Popolare.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha commentato la vittoria di Di Nardo come un segnale di rinnovamento per la città. "Ortona ha bisogno di voltare pagina con un sindaco nuovo", ha dichiarato Marsilio, sottolineando l'importanza di collaborare con il nuovo primo cittadino per valorizzare il porto e le infrastrutture locali. "Abbiamo lavorato e investito molto sulla città, sul suo porto, sulle sue infrastrutture, sulla sua promozione turistica", ha aggiunto, esprimendo fiducia nel futuro della città sotto la nuova amministrazione.

Di Nardo ha ringraziato i cittadini per la fiducia accordata, dichiarando: "Posso solo ringraziare tutti i cittadini che, con il loro voto, hanno riconosciuto sette anni di impegno". Ha inoltre sottolineato l'importanza di ricostruire il tessuto sociale della città, affermando: "La nostra prima missione è quella di ricostruire il tessuto sociale di Ortona senza lasciare indietro nessuno". Il nuovo sindaco ha annunciato l'intenzione di lavorare su un programma di cinque anni, con l'obiettivo di sviluppare la città in modo equilibrato e sostenibile.