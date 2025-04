Difficoltà a causa delle frane: il Comune chiede aiuto alla Regione Abruzzo

Le strade del comune sono gravemente danneggiate, causando disagi alla mobilità e mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti. Il Comune sollecita risposte urgenti per il ripristino delle infrastrutture.

Il Comune di Abbateggio si trova ad affrontare una vera e propria emergenza a causa dei gravi danni subiti dalla viabilità locale a seguito delle violente intemperie che hanno investito la zona a partire dal 25 marzo. Le piogge torrenziali hanno provocato frane, smottamenti e dissesti strutturali su molte delle strade comunali, rendendo difficoltoso e pericoloso il transito. In particolare, l'arteria che collega Cusano e Colle della Selva, fondamentale per il collegamento con la Tiburtina Valeria e la Strada Provinciale per Roccamorice, è stata gravemente compromessa, con crolli e infiltrazioni che la rendono impraticabile. Il Comune ha stimato danni per un totale di 500.000 euro per questo tratto stradale.

Il Sindaco Gabriele Di Pierdomenico ha sottolineato che da mesi l'amministrazione locale ha inviato richieste di finanziamento alla Regione Abruzzo per il recupero delle infrastrutture, senza però ricevere risposte concrete. "La situazione è ormai insostenibile," ha dichiarato il primo cittadino. "Alcune strade sono completamente distrutte e rappresentano un pericolo costante per chi viaggia. È urgente un intervento tempestivo per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e delle numerose attività economiche che dipendono da queste arterie."

Un'altra strada comunale, quella della Montagna, che conduce al famoso sito archeologico di Valle Giumentina, alla Country House Case Catalano e alla frazione Decontra di Caramanico Terme, ha subito danni altrettanto gravi, tanto che è stata emessa un'ordinanza di chiusura per il transito (ordinanza n. 9). I danni a questa strada sono stati stimati intorno agli 800.000 euro. Il Comune ha espressamente sollecitato la Regione Abruzzo a velocizzare l'iter burocratico per l'assegnazione dei fondi necessari, in modo da avviare gli interventi di messa in sicurezza il prima possibile.

A causa della gravità della situazione, l'amministrazione comunale ha dichiarato che, purtroppo, le risorse economiche per un intervento così massivo non sono disponibili nel bilancio comunale. Pertanto, il Comune continuerà a monitorare con attenzione l'evolversi degli eventi, nell'attesa che la Regione risponda prontamente alla richiesta di aiuto, fondamentale per il ripristino della viabilità e la protezione della sicurezza pubblica.