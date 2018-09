Dopo i temporali torna il caldo sulla Penisola

Una residua circolazione depressionaria manterrà tempo a tratti instabile in avvio di settimana su parte d'Italia, inibendo il rialzo delle temperature durante il giorno.

Ma da martedì il rinforzo dell'alta pressione favorirà una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche e di conseguenza anche un rialzo termico di giorno, con la colonnina che si porterà su gradevoli valori tardo estivi entro mercoledì, difficilmente oltre i 30° ad eccezione solo delle isole maggiori e di parte delle tirreniche settentrionali.

LUNEDI'. Miglioramento rispetto a domenica, anche se di giorno si attiverà qualche fenomeno su Alpi e parte del Centro.

Temperature comunque in ripresa al Centro-Nord con massime tra 25 e 28°, fino a 30° in Sardegna, lievemente inferiori sull'Adriatico.

Aria più fresca raggiungerà però il Sud dove le massime caleranno oscillando tra 25 e 28°C, con qualche punta superiore sulla Sicilia.

Fresco di notte su Val Padana e Centro con minime tra 14 e 17°C.

MARTEDI'. Pressione in aumento, tempo generalmente più stabile e temperature in ripresa su tutta Italia con massime attesi generalmente tra 25 e 28° salvo punte di 30° in Sardegna.

MERCOLEDI'. Ulteriore rinforzo dell'alta pressione con tempo più stabile e temperature in aumento, proiettate verso i 27 e 29°, lievemente inferiori sull'Adriatico. Punte di 30° su Val Padana, Toscana, Lazio e Umbria, 31/32° in Sardegna.