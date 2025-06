Drammatico incidente a Spoltore: furgoncino si schianta, pensionato 83enne muore

Un malore improvviso alla guida avrebbe causato lo schianto di un furgoncino su via Pescarina, con conseguenze fatali per un volto noto in paese.

Oggi, mercoledì 11 giugno 2025, un drammatico episodio si è consumato a Spoltore: un uomo di 83 anni, Armando Gobeo, noto gestore del forno a legna da Maria, ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenuto su via Pescarina.

L'anziano stava percorrendo la strada intorno alle ore 16:00 a bordo del suo furgoncino aziendale, una Citroën Nemo, quando ha colpito la rotatoria con estrema violenza, finendo la corsa su una corsia adiacente o sul marciapiede, probabilmente a causa di un malore improvviso mentre era al volante.

Subito intervenuti, i Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente dal veicolo, mentre gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Pescara. Purtroppo, l’uomo è deceduto in serata, intorno alle 20:00.

Sull’accaduto, la Polizia Locale di Spoltore, coadiuvata dai Carabinieri del Radiomobile, ha effettuato i rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica dell’evento. L’ipotesi che ha preso piede è quella di un malore al volante, causa scatenante del tragico impatto.

Sono stati mobilitati anche i mezzi della Sicurezza Ambiente spa, incaricati della pulizia della strada dai detriti e dai liquidi fuoriusciti dal vano motore che avevano reso insidioso il manto stradale. Fortunatamente, al momento del sinistro, l’area opposta alla corsia interessata era libera da traffico, evitando così conseguenze più gravi.

L’intera comunità di Spoltore è sotto choc per la scomparsa di Gobeo, figura stimata e apprezzata per il suo contributo alla vita locale grazie alla gestione del forno. Residente amato, resta aperta l’attesa di ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti circa le cause precise dell’incidente.