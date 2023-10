Droga e Squillo a Genova: Due Arresti per Festini Hard con Coinvolgimento di un Notaio e un Politico

A Genova, l'imprenditore Christian Rosolani e l'architetto Alessandro Cristilli sono stati arrestati dalla squadra mobile per detenzione di cocaina con l'intento di spaccio. L'architetto è inoltre accusato di favoreggiamento della prostituzione. Secondo le indagini, i due avrebbero organizzato festini che coinvolgevano cocaina ed escort, ai quali avrebbero partecipato anche il vice presidente di Regione Liguria, Alessandro Piana, e un notaio di Saronno in almeno un'occasione.

Nonostante il coinvolgimento dei due uomini in questa vicenda, al momento non sono sotto indagine. L'indagine riguarda anche due escort e un piccolo spacciatore con un divieto di soggiorno a Genova. Il nome di Piana e del notaio di Saronno è associato a un particolare festino risalente al marzo 2022. Tuttavia, dai tabulati telefonici emergono contatti tra il notaio e Cristilli, ma non con Piana, sebbene il giudice scriva nell'ordinanza che "non può escludersi che abbiano fatto ricorso ad altri modi di comunicazione che non compaiono sui tabulati telefonici (come i contatti e le conversazioni via WhatsApp)".

L'inchiesta ha radici in un'indagine del 2021 che aveva rivelato un giro di prostituzione in un palazzo storico di Genova, di proprietà di una nobildonna genovese. In risposta alle accuse, il vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana, ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento in festini o uso di droghe, sia leggere che pesanti, e ha affermato di essere completamente estraneo alla vicenda. Ha sottolineato che ha una famiglia che lo ha educato in modo sano e serio e che sta educando suo figlio nella stessa maniera. Ha definito le accuse uno scherzo di pessimo gusto e ha espresso la sua frustrazione riguardo alla possibile danneggiamento della sua reputazione nell'opinione pubblica.