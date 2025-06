Due giovani karateka aquilani conquistano la Nazionale Fijlkam: convocazione prestigiosa

Federico Arnone e Filippo Morelli, talenti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, convocati per il raduno giovanile Fijlkam a Riccione dal 13 al 15 giugno.

Grazie all’impegno costante e ai risultati di rilievo, due karateka del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Federico Arnone e Filippo Morelli – sono stati convocati nella Nazionale Italiana giovanile Fijlkam. Il seminario federale è in programma a Riccione dal 13 al 15 giugno, offrendo ai due atleti un’importante occasione di crescita tecnica.

La selezione è avvenuta in virtù delle elevate prestazioni ottenute nei tornei inseriti nel ranking nazionale e internazionale, valutate dai tecnici federali. Questo riconoscimento conferma l’alto livello della scuola guidata dal Maestro Benedetto Arnone, da sempre riferimento nel panorama karatistico aquilano.

Il seminario durerà tre giorni intensi, caratterizzati da allenamenti collettivi, approfondimenti tattici e momenti di confronto. La partecipazione consentirà a Federico e Filippo di consolidare le proprie competenze e avvicinarsi alle selezioni per i prossimi eventi internazionali.

Nel dettaglio, Filippo Morelli spicca nel kata maschile cadetti, dove si è classificato settimo a livello nazionale, una performance che gli vale l’opportunità di vestire la maglia azzurra . Federico Arnone, già bronzo ai recenti Campionati Italiani U21 nella specialità kata, dimostra una carriera in costante ascesa e una presenza stabile nelle competizioni nazionali e internazionali sin dall’età di 13 anni. Questi riconoscimenti confermano la rilevanza del CPGA nel contesto federale.

Il raduno di Riccione rappresenta un banco di prova fondamentale: i due atleti si misureranno con i migliori compagni d’arte marziale del panorama giovanile italiano, acquisendo esperienza e visibilità per future convocazioni in tornei internazionali.

Un riconoscimento che non solo gratifica i giovani talenti aquilani, ma valorizza l’intero territorio. Un plauso a Federico e Filippo e un in bocca al lupo per il loro percorso verso il successo con la maglia azzurra.