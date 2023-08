È allarme ondate di calore, bollino rosso in 17 città, oggi ne erano 12, ma il caldo si intensifica

È allarme ondate di calore sull'Italia. Le città con bollino rosso sono in costante crescita e passeranno dalle 12 di oggi alle 17 di mercoledì 23 agosto.

Nessuna città ha il bollino verde. Lo indica il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città.

Sono segnalate in rosso fin da oggi: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona.

Hanno attualmente l'allerta arancione, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile, 5 città: Genova, Milano, Napoli, Trieste e Venezia. In 'giallo', cioè in stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore, Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria e Viterbo, l'unica città del gruppo che domani e dopodomani si veste di arancione, mentre Campobasso lo sarà dopodomani.

Domani passeranno dal bollino arancione a quello rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, e si aggiungeranno alle 12 di oggi, Genova, Milano, Napoli e Trieste (che rimarranno rosse anche il 23 agosto). Infine Venezia domani sarà in allerta arancione e dopodomani rossa.

Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.