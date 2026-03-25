Famiglia del bosco verso Roma: incontro decisivo con La Russa oggi

I genitori partono da Chieti accompagnati dai legali per il faccia a faccia a Palazzo Giustiniani, tra polemiche politiche e attenzione mediatica crescente

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, noti per il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, sono partiti in mattinata da Chieti diretti a Roma, dove è previsto un incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa. L’appuntamento è fissato per le 12.30 a Palazzo Giustiniani, sede istituzionale del Senato.

La coppia è stata accompagnata dall’avvocata Danila Solinas, affiancata dal collega Marco Femminella, oltre che da un’interprete. I due coniugi erano arrivati intorno alle 9.30 presso lo studio legale di via Spaventa, da cui sono ripartiti circa mezz’ora dopo a bordo di un’auto con autista proveniente dalla capitale. Ai giornalisti presenti, che chiedevano come si prospettasse la giornata, l’avvocata Solinas ha risposto in modo sintetico: “Una bella giornata”.

Il caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica dopo la decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che con un provvedimento del 20 novembre ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale. Successivamente, i tre figli della coppia sono stati collocati in una casa famiglia, struttura che ha ospitato anche la madre fino al 6 marzo, quando un ulteriore provvedimento – basato sulle relazioni dei servizi sociali – ha stabilito il suo allontanamento.

L’incontro con La Russa arriva in un contesto segnato da un forte dibattito politico. Lo stesso presidente del Senato, nei giorni scorsi, aveva confermato pubblicamente l’invito rivolto ai genitori, sottolineando la volontà di ascoltare direttamente la loro versione dei fatti, nonostante le polemiche sollevate da alcune forze di opposizione, anche in relazione al clima legato al recente referendum.

Il confronto previsto a Roma rappresenta un passaggio significativo in una vicenda complessa che intreccia aspetti giudiziari, sociali e istituzionali, mentre resta alta l’attenzione sulle possibili evoluzioni del caso e sulle decisioni che potranno essere adottate nei prossimi mesi.