Fiamme all’alba in condominio, paura tra residenti e palazzo evacuato

Incendio in un appartamento a Teramo all’alba, evacuato un intero stabile per il fumo. Diversi residenti soccorsi dal 118, in corso le operazioni.

Momenti di forte apprensione questa mattina a Teramo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di un edificio residenziale in viale Mazzini, nel quartiere dei Tigli. L’allarme è scattato intorno alle 6:30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi generando una consistente quantità di fumo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando locale, affiancati dagli agenti della squadra volante della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di spegnimento. La situazione si è rivelata particolarmente critica a causa del fumo che, diffondendosi rapidamente nel vano scala, ha reso necessario l’allontanamento degli abitanti.

Per motivi di sicurezza è stata quindi disposta l’evacuazione dell’intero condominio, uno stabile di sette piani occupato da numerose famiglie. I residenti sono stati fatti uscire dalle abitazioni e radunati all’esterno mentre i soccorritori procedevano con le verifiche e la gestione dell’emergenza.

Alcune persone hanno accusato lievi malori dovuti all’inalazione di fumo e sono state assistite sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanze e operatori specializzati. Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

L’area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e facilitare le operazioni di spegnimento e bonifica dei locali. I vigili del fuoco stanno proseguendo le attività per accertare le cause del rogo e verificare eventuali danni strutturali all’edificio.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza delle misure di prevenzione domestica e sulla rapidità di intervento delle squadre di emergenza, fondamentali per limitare i rischi in situazioni di incendio in ambito abitativo.