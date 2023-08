Fine dell'Estate tra Caldo Intenso e Cambiamenti Atmosferici

I prossimi giorni vedranno l'evolversi delle condizioni meteorologiche in Italia, con una tendenza al caldo intenso e alcuni cambiamenti atmosferici sino ai primi giorni di settembre.

**Settimana dal 14 al 21 agosto:**

Un'area di alta pressione di origine africana continuerà a dominare l'Europa centro-meridionale, garantendo condizioni meteorologiche stabili e temperature notevolmente al di sopra delle medie stagionali. In particolare, si osserveranno anomalie positive diffuse, soprattutto in Spagna, nella parte meridionale della Francia e in Italia. L'area alpina potrebbe essere interessata da alcuni disturbi atmosferici, mentre si prevede un aumento dell'instabilità verso il 20-21 agosto, accompagnato da un leggero calo delle temperature.

**Settimana dal 21 al 28 agosto:**

L'alta pressione africana dovrebbe indebolirsi lungo il suo margine settentrionale, permettendo a deboli perturbazioni di attraversare la regione, principalmente dirette verso i Balcani. Questi fenomeni potrebbero sfiorare solo marginalmente l'Italia, portando a episodi di instabilità soprattutto durante le ore diurne e nelle zone montuose. Nonostante ciò, le temperature potrebbero restare leggermente superiori alle medie stagionali.

**Settimana dal 28 agosto al 4 settembre:**

Un ulteriore indebolimento dell'alta pressione porterà ad un incremento dell'instabilità in particolare nelle regioni del Centro Nord. Saranno possibili precipitazioni, che rientrano nella norma climatica, e un lieve calo delle temperature, soprattutto al Nord, ma con valori ancora sopra la media.

**Settimana dal 4 all'11 settembre:**

La prima settimana di settembre vedrà il passaggio di altre perturbazioni che si muoveranno in direzione sudorientale dell'Europa. Si prevedono fenomeni soprattutto sulle Alpi, nel Nordest e lungo i settori adriatici. I livelli di pioggia potrebbero risultare inferiori alla media nelle regioni montuose del Nord. Le temperature torneranno alla norma al Nord, saranno ancora sopra la media al Centro e soprattutto al Sud.

**Tendenza Meteo per il 18 agosto 2023:**

Nord - Nord Ovest: Forti piogge sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Nord Est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, cielo sereno sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, cielo sereno altrove.

Adriatico: Cielo sereno sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, pioggerella debole sulla dorsale calabra, cielo sereno altrove.

Adriatico: Cielo sereno. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulle zone interne della Sardegna, cielo sereno altrove.

**Tendenza Meteo per il 19 agosto 2023:**

Nord - Nord Ovest: Cielo sereno.

Nord Est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, cielo sereno altrove.

Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, cielo sereno altrove.

Adriatico: Cielo sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, cielo sereno sulle pianure e sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche.

Adriatico: Cielo sereno. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, cielo sereno altrove.

**Tendenza Meteo per il 20 agosto 2023:**

Nord - Nord Ovest: Cielo sereno sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali.

Nord Est: Cielo sereno sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, cielo sereno altrove.

Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, cielo sereno altrove.

Sud - Tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, cielo sereno altrove.

Adriatico: Cielo sereno. Isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, cielo sereno altrove.

**Tendenza Meteo per il 21 agosto 2023:**

Nord - Nord Ovest: Cielo sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali.

Nord Est: Cielo sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, cielo sereno altrove.

Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, cielo sereno altrove.

Sud - Tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra,