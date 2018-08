Fine settimana, arrivano temporali a partire dalle regioni del nord

METEO ITALIA, SITUAZIONE GENERALE - L'anticiclone è in graduale fase di indebolimento sotto la spinta di umide correnti altantiche, che dalla Francia ne stanno erodendo il bordo settentrionale.

Un primo modesto impulso instabile sta transitando proprio in queste ore, innescando qualche rovescio o temporale sulle Alpi, specie Alto Adige, ma pure tra Lvante Ligure e Toscana nord occidentale; un po' di nubi sparse sul resto del Centronord.

Sono i primi segnali che il tempo sta cambiando.

QUALCHE ACQUAZZONE O TEMPORALE NELLE PROSSIME ORE, VEDIAMO DOVE - In giornata ci attendiamo un aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con qualche acquazzone o temporale sparso, specie dalle Alpi lombarde verso Est; sole prevalente in Val Padana ma con isolati fenomeni non esclusi al pomeriggio.

Qualche focolaio temporalesco o breve rovescio prenderà inoltre vita lungo tutto l'Appennino e sulle aree interne prospicienti, così come sulla Toscana centro-settentrionale.

TRA SERA E NOTTE PEGGIORA AL NORDOVEST - A fine giornata entra il secondo impulso, più incisivo, sul Nordovest, con rovesci e temporali in intensificazione su Piemonte ( specie centro-settentrionale ), più marginalmente sulla Valle d'Aosta, in estensione nella notte a medio-alta Lombardia, di nuovo Trentino Alto Adige e alto Veneto.

Sarà il preludio ad un venerdì decisamente instabile al Nord.